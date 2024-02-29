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Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.
Нацпроект «Производительность труда» при продлении может охватить порядка 12 тысяч предприятий 
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Нацпроект «Производительность труда» при продлении может охватить порядка 12 тысяч предприятий 

29 февраля 2024 16:55
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Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.

Президент России Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.

Напомним, что по итогам 2023 года Самарская область оказалась в группе лидеров национального проекта «Производительность труда», разделив второе место с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областей.

«С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда», - заявил Президент. Владимир Путин отметил важность внедрения технологий бережливого производства, цифровых решений, роботизации промышленности.

«Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенций, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, добавлю, все учреждения социальной сферы необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая огромная и очень важная работа», - заявил Президент.

В Самарской области такими проектами седьмой год занимается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Его команда помогает улучшить бизнес-процессы и повысить производительности труда на предприятиях и обрабатывающей промышленности, компаниях сферы услуг и агропромышленного комплекса, строительства и транспорта при помощи инструментов бережливого производства.

Задача нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, - создать современную производственную культуру. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывает Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. В среднем реализация проекта на предприятии позволяет на треть сократить время протекания процессов и повысить выработку на 45%. Всего в нацпроекте участвует более 5,8 тысяч предприятий.

В настоящий момент более 170 предприятий региона повышают производительность с помощью нацпроекта. Пять из них стали участниками в 2024 году. Семь компаний планируют ими стать. Что говорит о заинтересованности самарского бизнеса в улучшениях на производстве.

Глава области Дмитрий Азаров и Правительство региона уделяют большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда», как одному из ключевых факторов развития губернии и благосостояния его жителей в целом.

«Национальный проект «Производительность труда» становится все более макроэкономически значимым, показал себя эффективной бюджетной инвестицией. Благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Ещё 1800 предприятий прямо сейчас внедряют технологии бережливого производства и создают современную производственную систему. Нацпроект помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За 6 лет он снизит потребность экономики в кадрах на 130 тысяч человек. По нашим расчетам, если нацпроект продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году. Будет охвачено порядка 12 тысяч предприятий базовых несырьевых отраслей», - сообщил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов.

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