За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Наш регион вошел в топ-20 по количеству заявок на Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

15 октября 2025 15:58
171
От Самарской области свои практики представили 57 педагогов.

Подведены итоги заявочной кампании III Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои педагогические практики на III Всероссийских педагогических чтениях представили 57 педагогов из Самарской области, продемонстрировав высокий уровень вовлечённости педагогического сообщества в развитие системы образования.

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

«Всероссийские педагогические чтения сегодня становятся не просто профессиональной площадкой, а настоящим пространством единомышленников, объединённых стремлением развивать образование через ценности и смысл. Особенно важно, что к этой работе активно подключаются представители высшей школы – преподаватели вузов не только делятся методиками, но и выстраивают новые подходы, объединяющие обучение, воспитание и научное знание. Такой обмен опытом помогает формировать целостное образовательное пространство страны, где педагог каждого уровня чувствует сопричастность общему делу – воспитанию ответственного и думающего гражданина России», – подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Во время заявочной кампании, проходившей с 1 сентября по 5 октября, свои практики на Всероссийские педагогические чтения представили 2047 педагогов из 82 регионов страны. Стабильно высокий интерес к проекту, который ежегодно объединяет более двух тысяч участников, подтверждает его значимость как площадки профессионального общения и обмена опытом. Формат подачи заявок позволил определить, на каких уровнях образования сегодня особенно активно внедряются новые подходы и методики. Наибольшее количество практик представлено в категории основного общего образования – 27%. Далее следуют высшее образование – 24%, начальное общее – 11%, дополнительное и среднее профессиональное образование – по 10%, среднее общее – 9%, а также дошкольное образование – 9%. Эта динамика отражает стремление педагогов всех уровней – от воспитателей до преподавателей вузов – делиться опытом, искать новые решения и вместе формировать современное образовательное пространство страны.

От Самарской области свои практики представили 57 педагогов, что свидетельствует о стремлении регионального педагогического сообщества вносить вклад в развитие отечественного образования. Наибольшее количество практик представлено в категории высшего образования.

При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, закреплённых в Указе Президента Российской Федерации № 809. Анализ заявок показал, что чаще всего участники обращаются к таким ключевым ценностям, как патриотизм, гражданственность, историческая память и преемственность поколений. Эти ориентиры отражают стремление педагогов формировать у обучающихся чувство сопричастности к истории страны, ответственности за её настоящее и будущее.

Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова подчеркнула: «Каждый год Всероссийские педагогические чтения становятся пространством развития живой педагогики, объединяющим педагогов из разных регионов нашей страны, соединяющим науку и практику. Благодарю всех, кто поддерживает наши Чтения, кто разделяет их ценности и смыслы».

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия определит 150 лучших практик. Их авторы будут приглашены в Москву для презентации своих идей на площадке Российской академии образования в ноябре. Итоговым событием Чтений станет пленарное заседание в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. В рамках мероприятий очного этапа Всероссийских педагогических чтений в Москве также будет представлено Всероссийское лонгитюдное исследование детства «Растём вместе». Презентация объединит экспертов в области детской психологии, образования и нейропсихологии, которые представят современные подходы к изучению и сопровождению детского развития.

Проект «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.


Фото:  АНО «Россия – страна возможностей»

