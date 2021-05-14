Наш регион появился на «сказочной географии» страны, как родина царевны Лебедь

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Несравненный, женственный, сказочный образ царевны Лебедь представит Самарскую область на самой необычной карте России, объединившей информацию о местах возможного рождения героев сказок, легенд и былин. Регион стал 33-м по счету, появившимся на «сказочной географии» страны.

Сам образ царевны Лебедь планируется представить горожанам и гостям региона уже этим летом. И повод для этого более, чем серьезный: 190 лет назад, летом 1831 года, Александр Пушкин завершил свою работу над знаменитой сказкой о Царе Салтане, где одни из главных героев и стала – царевна Лебедь.

Автором идеи и основания для появления знаменитой царевны Лебедь стала самарский дизайнер и декоратор Юлия Коннова, направившая в адрес проекта графический образ и обоснование для появления героини на карте.

«Царевна Лебедь – сказочный персонаж, ярко описанный Пушкиным в любимом с детства произведении «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Она – собирательный авторский образ, который соединил в себе как черты Василисы Премудрой, так и особенности Софьи Премудрой, героинь русских народных сказок, которым была присуща особенная житейская мудрость, доброта, красота», - рассказывает автор идеи Юлия Коннова. – «Царевна Лебедь – водная обитательница, которую можно встретить на море, реке, озере. Самарская область очень богата водными ресурсами, по ее территории протекает великая русская река Волга, подпитывающая множество русел и проток, малые реки и озера».

Кроме того, в Самаре расположено несколько достопримечательностей, непосредственно связанных с лебедем. Одна из них – фонтан «Царевна-Лебедь» в парке Металлургов, а главной достопримечательностью и центральным элементом парка является озеро с лебедями. Это место встреч влюбленных и свадебных фотосессий, одно из любимых мест горожан.

Именно на территории Самарской области существуют сразу 9 озер с названием Лебяжье. На этих озерах можно встретить лебедей, которые прилетают сюда из теплых стран, выводят птенцов и остаются вплоть до наступления холодов. Самарская область также является стоянкой для лебедей и множества других перелетных птиц в период их миграции.

«Ну, и наконец, Самара славится не только своей великолепной природой, заповедными местами, но и самыми красивыми девушками. В описании их красоты часто встречаются такие эпитеты, как «лебединая шея» (изящная длинная шея), «лебединая стать» (стройность, плавность движений, осанка). Это является еще одним поводом для присвоения Самаре статуса Царства царевны Лебеди», - уверена Юлия Коннова.

«Уникальность расположения региона и потенциал развития межрегиональных речных сказочных маршрутов (немало сказочных героев проживают именно на берегах бассейна реки Волга) дают серьезный потенциал для развития детского, семейного и событийного туризма», - отметил Алексей Козловский. – «Мы несколько лет назад ввели такой термин «сказочный туризм» и появление в нем Самарской области, может украсить и усилить тот потенциал многократно».

Сказочная карта России - это межрегиональный проект, основанный на культурном наследии – былях, сказках и былинах, и направленный на развитие и продвижение территорий, достопримечательностей регионов.

Проект появился в 2010 году и с тех пор при непосредственном участии авторов проекта, в стране появилось полтора десятка новых сказочных усадеб и резиденций, более трех десятков новых сказочных форумов и фестивалей и более 80 маршрутов.