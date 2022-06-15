Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов

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Одно из лечебных учреждений Самарской области, куда обращаются сотни жителей за помощью, осуществляло деятельность с нарушением норм пожарной безопасности. Работы по обеспечению безопасного местонахождения пациентов были выполнены только после предупреждения руководства больницы об уголовной ответственности.

По результатам проверки соблюдения техники пожарной безопасности установлено, что здание медорганизации не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и автономными резервными источниками электроснабжения. Более того, серьезные нарушения выявлены на внутреннем противопожарном водопроводе, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации технически не справится с огнем из-за маленького норматива расхода воды. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал руководство медорганизации устранить нарушения противопожарной безопасности.

На основании поступивших исполнительных документов, в районном отделении судебных приставов Самарской области было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил руководство лечебного учреждения. При этом сотрудник Службы, вручив требование об устранении нарушений, разъяснил последствия неисполнения решения суда в установленный срок.

Однако это не повлияло на руководство медучреждения – требование было не исполнено. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника-организации исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник Службы предупредил руководство, что в случае неисполнения требований исполнительного документа он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего под контролем судебных приставов все необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности были выполнены.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.