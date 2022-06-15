Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов

15 июня 2022 10:47
128
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов

Одно из лечебных учреждений Самарской области, куда обращаются сотни жителей за помощью, осуществляло деятельность с нарушением норм пожарной безопасности. Работы по обеспечению безопасного местонахождения пациентов были выполнены только после предупреждения руководства больницы об уголовной ответственности. 

По результатам проверки соблюдения техники пожарной безопасности установлено, что здание медорганизации не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и автономными резервными источниками электроснабжения. Более того, серьезные нарушения выявлены на внутреннем противопожарном водопроводе, который в случае возникновения чрезвычайной ситуации технически не справится с огнем из-за маленького норматива расхода воды. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал руководство медорганизации устранить нарушения противопожарной безопасности.

На основании поступивших исполнительных документов, в районном отделении судебных приставов Самарской области было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил руководство лечебного учреждения. При этом сотрудник Службы, вручив требование об устранении нарушений, разъяснил последствия неисполнения решения суда в установленный срок. 

Однако это не повлияло на руководство медучреждения – требование было не исполнено. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника-организации исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник Службы предупредил руководство, что в случае неисполнения требований исполнительного документа он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего под контролем судебных приставов все необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности были выполнены. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти под контролем судебных приставов собственники квартиры восстановили дверные проемы
14 июня 2022, 10:34
В Тольятти под контролем судебных приставов собственники квартиры восстановили дверные проемы
Там ранее демонтировали вентиляционную шахту и короб на кухне, разрушили перегородку и дверные проемы. Происшествия
329
В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу
10 июня 2022, 10:06
В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу
У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами теменной кости. Происшествия
631
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
09 июня 2022, 13:35
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
При этом  на момент покупки сведений о задолженности не было.  Происшествия
626
В центре внимания
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
103
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
131
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
710
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
822
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1108
Весь список