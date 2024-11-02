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В Самаре на площади Куйбышева 4 ноября в 12.00 стартует митинг-концерт, посвященный Дню народного единства «В единстве народа – сила России!».
«Народов много – Родина одна»: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
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«Народов много – Родина одна»: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства

2 ноября 2024 18:09
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В Самаре на площади Куйбышева 4 ноября в 12.00 стартует митинг-концерт, посвященный Дню народного единства «В единстве народа – сила России!».

4 ноября Самарская область вместе со всей страной отметит День народного единства. Этот день является символом сплоченности и единства многонациональных народов страны и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от внешней агрессии польско-литовских интервентов. 4 ноября мы отмечаем не только историческую дату, но и важность консолидации в современном обществе.

Единство – важнейшее достояние самарской земли, где в дружбе и согласии живут люди различных национальностей и конфессий. В условиях беспрецедентных вызовов современности каждый житель региона сумел сохранить главные качества: отзывчивость, доброту, любовь к своему Отечеству.

Мероприятия, приуроченные к празднику, будут проходить в областном центре и во всех муниципальных районах региона. Запланированы культурные и образовательные события, выставки, концерты и спортивные мероприятия, отражающие многообразие культур и традиций народов, проживающих в Самарской области.

В Самаре на площади Куйбышева 4 ноября в 12.00 стартует митинг-концерт, посвященный Дню народного единства «В единстве народа – сила России!». Будет работать полевая кухня, представлена техника времен Великой Отечественной войны, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим – участникам СВО.

Центральным событием 4 ноября станет открытие выставки трофейной техники с полей спецоперации «Сила V правде: гордость и Победа» на площади Куйбышева. Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, время работы 6 ноября – с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00. Посещение выставки будет бесплатным.

На площади Куйбышева покажут американский танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области.

Также в экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и другие образцы западной военной техники, захваченной нашими военнослужащими. Важно, что историю экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.

Важным событием станет торжественное открытие выставки «Самара» в музее им. П.В. Алабина. Экспозиция начнет работу 4 ноября в 10.00. Выставка «Самара» – это продолжение завершившейся международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Решение о проведении региональной выставки о достижениях региона принял Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, анонсировав событие в ходе церемонии благодарности выставки-форума «Россия».

«Откроется масштабная выставка «Самара». Вместе с командой приняли такое решение. Сделаем так, чтобы наши жители узнали больше о родном крае. Будем показывать наш замечательный регион всей России, жителям других стран», – рассказал Глава региона.

Экспозиция выставки «Самара» расскажет об уникальных местах нашей области, традициях, достижениях в промышленности, науке, инновациях, сельском хозяйстве и других отраслях. В работе выставки примут участие все муниципальные образования. Из видеороликов и тематических буклетов посетители смогут узнать о региональных туристических маршрутах. Для взрослых и детей пройдут образовательные и творческие мастер-классы, посвященные истории праздника и культурному наследию народов Самарской области.

В ночь с 3 на 4 ноября пройдет традиционная всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Куда можно сходить и что посмотреть в эти дни смотрите здесь - https://vk.com/wall-121061747_38305.

Каждый житель Самарской области может присоединиться к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Онлайн ответить на вопросы можно до 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку «Пройти Диктант».

В историческом парке «Россия - моя история» для школьников в рамках Дня народного единства пройдут экскурсии «Самара многонациональная» и «Наши славные победы». «Разговоры о важном» в образовательных организациях региона будут посвящены теме «Гостеприимная Россия».

Начиная с 22 октября и по 6 ноября в ряде образовательных учреждений региона пройдут лекции Российского общества «Знание». Традиционно инициативы просветительской организации широко масштабируются в просветительском центре «Знание.СамГТУ». Руководитель центра, лектор Общества «Знание» Егор Макаров вместе с историками, философами, правоведами проведут тематические встречи со студентами-политеховцами и гостями университета.

«День народного единства – праздник, который напоминает о подвигах народного ополчения, защитившего наше Отечество от иноземного вторжения и внутренних распрей. Именно на нас лежит ответственность за сохранение вековых традиций, героической истории, многонациональной культуры и незыблемых ценностей нашего народа», – отметил лектор.

В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме лекции проведет педагог-организатор, финалист конкурса «Лига экскурсоводов» Российского общества «Знание» Лариса Чулкова.

В этом году к просветительской деятельности под эгидой Российского общества «Знание» в Самарской области добавилась новая площадка – школа «Образовательный центр» в Смышляевке. Под методическим руководством советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальи Королевой для школьников пройдет цикл лекций ко Дню единства.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

 

Теги: Самара

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