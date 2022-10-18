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"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 
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"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 

18 октября 2022 14:37
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Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2022» по итогам онлайн-голосования стал участковый уполномоченный полиции ОП№1 Управления МВД России по городу Самаре капитан полиции Руслан Ясафович Нуриев.

В органы внутренних дел Руслан Ясафович пришел в 2013 году сразу после службы в армии. «Строгая дисциплина, порядок, четкость в работе – все это нашло отклик в моем сердце, поэтому после армии я решил пойти на службу в МВД и именно в патрульно-постовую службу, так как знал, что сотрудники ППС всегда первыми приходят на помощь», – рассказывает капитан полиции. Через два года руководство отдела, оценив работоспособность и ответственность молодого сотрудника, предложило Руслану попробовать свои силы в службе участковых уполномоченных в родном Кировском районе.

И вот уже более семи лет Руслан Нуриев работает на одном административном участке, в границах улиц Димитрова и Московское шоссе, где проживают почти 3500 человек. Вверенная ему территория – это спальный район, где главное для жителей это тишина, спокойствие, комфортность проживания, с обеспечением чего участковый Нуриев добросовестно справляется.

Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать. Не только он хорошо знает местных жителей и обслуживаемую территорию, но и граждане считают участкового «своим», идут к нему со всевозможными проблемами и бедами.  Руслан Нуриев для них, и представитель закона, и семейный психолог, и наставник детей: его номер телефона знают жители и могут обратиться круглосуточно, капитан полиции в любую минуту готов прийти на помощь каждому. Капитан полиции подчеркивает, что он обязан «не только приехать, посмотреть и уехать, но и постараться вникнуть в суть человеческих взаимоотношений и не остаться равнодушным к людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию».

Руслан Нуриев уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должны быть авторитет и уважение среди граждан. «А чтобы заработать уважение, нужно уметь слушать людей, а главное, иметь желание помочь, – рассказывает Руслан. – А еще участковому нужно уметь незамедлительно принимать правильные решения и приходить на помощь каждому, кто в ней нуждается».  И главная награда для участкового уполномоченного полиции – это, конечно же, искренняя благодарность граждан.

Хотя служба участкового уполномоченного является очень сложной и ответственной, капитан полиции успевает находить время на личные увлечения. Руслан Нуриев занимается спортом, любит готовить по семейным рецептам, а затем с удовольствием угощает своих родителей и девушку вкуснейшими пирогами с чаем. 

Впереди Руслана Нуриева ждет заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». На этот раз он поборется за звание народного участкового страны. Поддержим всем Самарским краем самого народного полицейского! Отдать свой голос за нашего земляка можно с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

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