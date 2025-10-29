Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»

29 октября 2025 10:34
84
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»

Проект Народного фронта «Всё для Победы!» направлен на поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

В рамках проекта по всей стране открыты пункты приема помощи, работает телефон «горячей линии» и сайт «Всё для Победы!», на котором размещена информация о порядке перечисления денежных средств, необходимой помощи, конкретных потребностях военнослужащих на передовой и населения на освобожденных территориях.

Региональным отделением Народного фронта в Самарской области проводится сбор пожертвований для закупки необходимого оборудования на фронт, организация выездов по доставке гуманитарной помощи, оказываются консультации семьям военнослужащих – участников СВО, содействие в получении медицинской помощи участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Самарской области, а также ряд других мероприятий.

Каждый житель региона может оказать посильную помощь бойцам из Самарской области, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, пострадавших от действий врага.

Сбор «Всё для Победы!» - https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya! Подробнее по телефону: (846) 242-01-42.

 

 

 

В центре внимания
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
Весь список