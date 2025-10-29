Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»

84

Проект Народного фронта «Всё для Победы!» направлен на поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

В рамках проекта по всей стране открыты пункты приема помощи, работает телефон «горячей линии» и сайт «Всё для Победы!», на котором размещена информация о порядке перечисления денежных средств, необходимой помощи, конкретных потребностях военнослужащих на передовой и населения на освобожденных территориях.

Региональным отделением Народного фронта в Самарской области проводится сбор пожертвований для закупки необходимого оборудования на фронт, организация выездов по доставке гуманитарной помощи, оказываются консультации семьям военнослужащих – участников СВО, содействие в получении медицинской помощи участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Самарской области, а также ряд других мероприятий.

Каждый житель региона может оказать посильную помощь бойцам из Самарской области, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, пострадавших от действий врага.