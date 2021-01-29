Народный артист Василий Лановой умер на 88-м году жизни

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Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник назвал Ланового "великим артистом" и "всенародно любимым актером". Он также выразил соболезнования родным и близким актера, пишет РИА Новости.

Причиной смерти Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.

За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.

Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".