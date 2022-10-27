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До 5 ноября любой житель России может отдать голос за один из лучших социальных проектов и увеличить его шансы на победу.
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Народное голосование Международной Премии #МЫВМЕСТЕ: в финал премии вышли 112 участников из 47 регионов России

27 октября 2022 17:54
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До 5 ноября любой житель России может отдать голос за один из лучших социальных проектов и увеличить его шансы на победу.

Этот момент настал — стартовало Народное голосование Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

В финал премии вышли 112 участников из 47 регионов России. До 5 ноября любой житель России может отдать голос за один из лучших социальных проектов и увеличить его шансы на победу.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы в финале. Эти показатели будут суммироваться с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги Народного голосования играют решающую роль при определении победителей.

Самарскую область в финале представляют 3 проекта:

- Развитие паллиативной помощи в Самарской области» Благотворительного фонда ЕВИТА.

Фонд разработал концепцию развития паллиативной помощи в регионе. Так, было открыто первое в области детское паллиативное отделение на базе СОКБ им В.Д. Середавина «Самара-городок». Здесь действуют 7 одноместных «домиков» и «домик дневного пребывания».

— Фестиваль «Том Сойер Фест» — 2022: Ярмарка домов.

По задумке авторов, главная цель проекта — создание условий для сохранения исторической среды в городах и селах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путем вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания.

– Проект «Бегай в Тольятти» от ведущего Бегового клуба Тольятти.

В рамках проекта уже прошло больше 130 бесплатных тренировок по бегу, более 23 — по длительному кроссу, также проходят новогодние забеги желаний.

Победителей голосования объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 5-7 декабря в Москве.

Проголосовать за лучшие инициативы можно на сайте ДОБРО.РФ.

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