Этот момент настал — стартовало Народное голосование Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.
В финал премии вышли 112 участников из 47 регионов России. До 5 ноября любой житель России может отдать голос за один из лучших социальных проектов и увеличить его шансы на победу.
Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы в финале. Эти показатели будут суммироваться с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги Народного голосования играют решающую роль при определении победителей.
Самарскую область в финале представляют 3 проекта:
- Развитие паллиативной помощи в Самарской области» Благотворительного фонда ЕВИТА.
Фонд разработал концепцию развития паллиативной помощи в регионе. Так, было открыто первое в области детское паллиативное отделение на базе СОКБ им В.Д. Середавина «Самара-городок». Здесь действуют 7 одноместных «домиков» и «домик дневного пребывания».
— Фестиваль «Том Сойер Фест» — 2022: Ярмарка домов.
По задумке авторов, главная цель проекта — создание условий для сохранения исторической среды в городах и селах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путем вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания.
– Проект «Бегай в Тольятти» от ведущего Бегового клуба Тольятти.
В рамках проекта уже прошло больше 130 бесплатных тренировок по бегу, более 23 — по длительному кроссу, также проходят новогодние забеги желаний.
Победителей голосования объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 5-7 декабря в Москве.
Проголосовать за лучшие инициативы можно на сайте ДОБРО.РФ.