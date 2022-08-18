«Народная опека»: по телефону «горячей линии» можно сообщить о тех, кому нужна помощь

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В рамках помощи и заботы об одиноких пожилых людях и семьях с детьми, которые попали в трудную ситуацию или находятся в социально опасном положении, год назад был запущен проект «Народная опека».



По телефону «горячей линии» 8 (846) 250-06-88 можно сообщить о тех, кому нужна помощь.



Данный проект создан, чтобы вовремя узнать о том, что человеку стало хуже или есть риск для его жизни, либо нарушаются его права, и оперативно оказать ему необходимую помощь.



Делая звонок, человеку необходимо указать контактные данные семьи, человека в отношении которых совершается сообщение (местонахождение, имя, фамилию).



По всем обращениям в течение 3 дней проводятся проверки совместно со службами системы профилактики и принимаются необходимые меры. В случаях, требующих незамедлительного вмешательства, на место выезжает мобильная бригада специалистов комплексных центров социального обслуживания.

Фото: департамент информационной политики СО