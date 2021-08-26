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Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг
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Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

26 августа 2021 14:19
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Она ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг, сообщила актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале. Она поздравила коллегу с этим событием, передает РИА Новости.

Сын Васильевой — протоиерей Димитрий Рощин — служит священником в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Он рассказал РИА Новости, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.

Екатерина Васильева — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж", "Обыкновенное чудо", а также в сериалах "Королева Марго" и "Участок". До карьеры в кинематографе работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ.

В 1993 году она оставила сцену и стала послушницей в Толгском монастыре. Позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в 1826 году преподобным Зосимой (Верховским) как женская монашеская община и получил статус монастыря в 1856 году. В мае 1929-го его закрыли, а в 1999-ом возродили как подворье московского Новодевичьего монастыря. Еще через год стал самостоятельной обителью.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: Екатерина Васильева монастырь

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