Нарколог назвал минимальную, по его мнению, стоимость сигарет в России

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Стоимость сигарет в России необходимо поднять минимум до 300 рублей. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Антитабачная политика должна быть еще более радикальной. Есть страны, которые вообще прекратили производство никотинсодержащей продукции, не только сигарет, но и других товаров. Просто тотально прекратили всё производство. Это, например, Австралия, Великобритания. Легче контролировать то, что завозится в страну, нежели процесс производства: контроль качества, оборот и так далее», ― добавил он.

«Люди, которые бросают курить, не теряют ничего, у них не снижается уровень эмоционального комфорта. Другие же наркотические вещества действуют иначе», ― подчеркнул Зыков.

В России 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому единая минимальная цена пачки сигарет в 2021 году составляет 108 рублей. Соответствующий законопроект, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачной продукции, был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Показатель минимальной цены будет рассчитываться на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в текущем году этот показатель составляет 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Однако правило не распространяется на продукцию, которая была введена в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

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