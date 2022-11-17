Налоговая служба СО напоминает: менее двух недель остается до окончания срока уплаты имущественных налогов

135

Приближается срок уплаты имущественных налогов. Земельный, транспортный и налог на имущество за 2021 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Исключение предусмотрено для мобилизованных лиц в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874. Для этой категории граждан действует отсрочка по уплате имущественных налогов.



Рассылка налоговых уведомлений завершена: граждане получили их по почте заказными письмами или в электронной форме в «Личном кабинете налогоплательщика». В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.



Уплатить указанные в уведомлении имущественные налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и его мобильную версию «Налоги ФЛ», в любом отделении банка или почты России, через платёжный терминал или мобильные приложения банков. Если налогоплательщик не уплатит налоги в срок, то уже со 2 декабря начнут начисляться пени.

Фото: ru.freepik.com