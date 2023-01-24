Налоговая служба Самарской области: разбираемся в новом способе оплаты налогов

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательными для всех физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно оплачивать единым платежным документом.
Все налоговые платежи подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.
С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn63/ens/
Преимущества Единого налогового счета:
- оплата налогов просто, быстро и без ошибок;
- один платеж в месяц (для ИП и юрлиц);
- универсальные реквизиты для всех налогов;
- отсутствие ошибочных платежей;
- экономия времени;
- быстрый возврат переплаты, отсутствует срок давности образования переплаты;
- погашение задолженности за счет имеющейся переплаты.
Эти и другие преимущества делают Единый налоговый счет удобным и безопасным.
Изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета, вступили в силу в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.