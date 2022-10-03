Налоговая служба Самарской области напоминает: 1 декабря - срок уплаты имущественных налогов

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В Самарской области стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.

Налоговые уведомления адресованы владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2021 года.

Уплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 1 декабря 2022 года.

Граждане, не подключенные к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», получат налоговое уведомление по почте заказным письмом по адресу регистрации. Налоговые органы рекомендуют гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении.

В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.

Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка или почты, через платёжный терминал или мобильные приложения банков.