Налоговая служба Самарской области напоминает: 1 декабря - срок уплаты имущественных налогов

В Самарской области стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.
Налоговые уведомления адресованы владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2021 года.
Уплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 1 декабря 2022 года.
Граждане, не подключенные к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», получат налоговое уведомление по почте заказным письмом по адресу регистрации. Налоговые органы рекомендуют гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении.
В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.
Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка или почты, через платёжный терминал или мобильные приложения банков.