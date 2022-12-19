Накануне нового года вышел сборник композиций финалистов фестиваля «САМ.ФЕСТ»

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Накануне нового года вышел сборник музыкальных композиций «САМ.ФЕСТ», который стал итогом одноименного фестиваля, прошедшего этим летом в Самарской области при поддержке областного Правительства и с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. В итоговый сборник вошли композиции финалистов проекта – молодых музыкантов со всей России, прошедших строгий творческий отбор более чем из 1000 претендентов.

Летний фестиваль «САМ.ФЕСТ» проходил на главном спортивном объекте региона, и как отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, энергетика, царившая там, буквально сносила со сцены. Эта же энергетика – сумасшедшая, яркая, оригинальная – сохранилась и в итоговом музыкальном сборнике «САМ.ФЕСТ».

В работе над ним принял участие саунд-продюсер Андрей Самсонов, который помог конкурсантам максимально эффективно реализовать их замыслы, сохранив самобытный творческий подход каждого из них. Таким образом, каждая из пятнадцати песен стала свежим взглядом на современную отечественную музыку – оригинальным, ярким и заслуживающим отдельного внимания.

Самарский коллектив TRAMONTANA!, получивший на фестивале приз зрительских симпатий, создали неспешную песню, в которой современное звучание переплетается с этническими мотивами и приятными распевами. Трек победителя фестиваля – группы «Двадцать» – яркая и динамичная композиция, наполненная энергией абсолютной молодости. Во многом именно эта энергия и помогла музыкантам покорить публику и жюри фестиваля. Работа коллектива «Балакирь», занявшего на фестивале 2 место, – удачный пример сочетания современной электроники и русского фольклора. Работа GULNARA (третье место на фестивале) – композиция, обволакивающая приятными мотивами и философскими образами, пробуждающими одновременно знакомые и терпкие эмоции. Yanka Monkey (третье место на фестивале) создала динамичную альт-поп композицию, наполненную красотой музыкальных гармоний и трепетной нежностью. Также в сборнике представлены: воздушная композиция «Инкогнито», эмоциональная песня о сильных чувствах от Advinke, легкая и оптимистичная композиция о неразделенной любви от коллектива «ВЕСНУШКА», проникновенная песня о взрослении Алексея Занина, необычная композиция, вводящая в транс своей неторопливой мелодикой и образностью от Розы Карим. Объединяет весь сборник гимн фестиваля «САМ.ФЕСТ», который написал Андрей Самсонов в соавторстве с участниками фестиваля ещё во время мастер-классов, которые проходили в рамках программы наставничества до грандиозного концерта в Самаре. В итоговом сборнике «САМ.ФЕСТ» гимн также звучит в совместном исполнили финалистов проекта. Мультиссылка на сборник «САМ.ФЕСТ»: https://onerpm.link/samfest2022.

Уникальная концепция фестиваля «САМ.ФЕСТ», подразумевающая не просто выступление участников на большой сцене в рамках масштабного концерта, но также творческое сопровождение от профессионалов индустрии в виде лекций, мастер-классов и частных консультации – прекрасный инструмент, работающий на поддержку творческих инициатив молодёжи. При этом кураторы проекта не пытаются диктовать финалистам какие-либо условия, не заставляют их менять стиль и не превращают в безликих участников шоу. Во многом этот аккуратный подход стал уникальным для «САМ.ФЕСТа» на фоне других музыкальных фестивалей-конкурсов. В 2023 году запланировано проведение второго фестиваля «САМ.ФЕСТ».

Фото: департамент информационной политики СО