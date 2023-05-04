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Накануне Дня Победы росгвардейцы пришли к своим подопечным из тольяттинского Центра «Единство»

4 мая 2023 13:00
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Накануне Дня Победы росгвардейцы пришли к своим подопечным из тольяттинского Центра «Единство»

Сотрудники  Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области во главе с начальником полковником полиции Евгением Нечаевым посетили воспитанников «Единства» - тольяттинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

На протяжении многих лет росгвардейцы являются шефами данного учреждения, проявляя заботу о подростках, оказывая им всестороннюю помощь и поддержку.

Воспитанники «Единства» подготовили к приезду дорогих шефов театрализованное представление, посвященное предстоящему Дню Победы. После концерта росгвардейцы вручили ребятам сладкие гостинцы и небольшие сувениры.

- Помогать учреждению, воспитанники которого в силу целого ряда причин остались без попечения родителей - дело нужное и очень благородное. Именно поэтому сотрудники нашего Центра поддерживают с «Единством» тесные дружеские связи. Мы помогаем им при проведении субботников, организовываем экскурсии и уроки мужества, принимаем активное участие в тематических мероприятиях. И в эти майские дни мы просто обязаны были приехать, чтобы поздравить ребят с этой самой яркой и торжественной датой в истории России – Днем Победы, - отметил полковник полиции Евгений Нечаев.

В финале мероприятия росгвардейцы вместе с воспитанниками «Единства» выпустили в небо белых голубей в знак памяти обо всех не вернувшихся с полей войны.

Теги: Росгвардия

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