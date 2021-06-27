Найдено тело 32-летнего мужчины, пропавшего после столкновения катера и резиновой лодки

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"27 июня в Волге в районе поселка Богатырь, в 8 км ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки после того как ее вечером 18 июня вблизи Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища

протаранил катер", - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле руководства следственного управления.





Фото: пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России