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Найдено тело 32-летнего мужчины, пропавшего после столкновения катера и резиновой лодки

27 июня 2021 20:31
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Расследование уголовного дела продолжается.

"27 июня в Волге в районе поселка Богатырь, в 8 км ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки после того как ее вечером 18 июня вблизи Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища
протаранил катер", - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле руководства следственного управления.

 

Фото:   пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК России

Теги: катер лодка столкновение

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