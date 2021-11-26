Найденный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем

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Обнаруженный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем, пропавшим во время поисково-спасательной операции, сообщил ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Найден живым наш спасатель - Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди", - сказал он.

Чуприян подчеркнул, что горноспасатели будут работать на аварийной шахте, несмотря на риск. Они проводят разведку, забор проб, исследование разрушений шахты. Именно во время проведения этих работ и был найден выживший горноспасатель. "Это наш медик, про которого спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы", - добавил врио министра.

Фото: скриншот видео