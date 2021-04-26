Начался прием заявок на региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2021»

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Конкурс компаний «Достояние губернии» проводится при поддержке Правительства Самарской области с 2017 года. В 2021 году конкурсу исполнится 5 лет.

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Самарской области, «Самарское областное вещательное агентство» и телеканал «Губерния».

Привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на Самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция области в российскую экономику – основные цели проекта. Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии». Это компании, которые по праву являются визитной карточкой региона.

«Достояние губернии» открывает дорогу для всех: принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою деятельность на территории Самарской области не менее трёх лет, сочетает в себе высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона.

В 2021 году перечень номинаций расширен до 10: наряду с традиционными - «Бренд региона», «Гостеприимная губерния», «Промышленность», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Торговая марка в категории «Товары народного потребления», «Агропромышленный комплекс» «Здоровье и красота» - введены три новые: «Наука и технологии будущего», «Региональное предпринимательство», «Регион спорта».

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей Администрации Губернатора, представителей комиссий Общественной палаты Самарской области и министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, представителей «Самарского областного вещательного агентства» и телеканала «Губерния».

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2021 года. Занявшие 1 место компании получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-информационных целях в течение трёх лет.

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте.

Заявку на конкурс можно направить до 10 августа 2021 года.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём приветствии участникам конкурса: в нынешних условиях, когда эпидемия нанесла сильнейший удар по экономике, конечно, гораздо тяжелее добиться опережающих темпов экономического роста, превышающих мировые – задача, которую обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Но даже количество поданных в 2020 году заявок – рекордное за годы проведения конкурса – говорит о том, что предприятия, организации Самарской области имеют мощный потенциал, чувствуют в себе силы, готовы наращивать качество, производительность труда, повышать инвестиционную привлекательность региона, интеграцию Самарской области в российскую и мировую экономику. «Для нашего региона, который на протяжении десятилетий считается одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в экономике и социально-экономическом развитии, проведение такого конкурса – это возможность еще раз отметить успешные организации Самарской области, которые по праву являются визитной карточкой губернии в самых разных направлениях», - подчеркнул глава региона.