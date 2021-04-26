Я нашел ошибку
Главные новости:
Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов.
По Самаре курсирует «Экомобиль»
Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет.
В СОУНБ состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии»
Главная задача мероприятия - привлечь внимание общества к вопросам обеспечения БДД и всестороннего освещения деятельности Госавтоинспекции.
К юбилею службы ГАИ-ГИБДД в регионе организована выставка социальных плакатов
Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране.
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии».
Начался прием заявок на региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2021»
Дмитрий Азаров поручил организовать в детсадах дежурные группы.
В правительстве региона рассмотрен вопрос о работе детских садов на майские праздники
Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке.
Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед «ЭнергосбыТ Плюс» за два года
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начался прием заявок на региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2021»

26 апреля 2021 16:41
98
Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии».

Конкурс компаний «Достояние губернии» проводится при поддержке Правительства Самарской области с 2017 года. В 2021 году конкурсу исполнится 5 лет. 

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Самарской области, «Самарское областное вещательное агентство» и телеканал «Губерния».

Привлечение внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на Самарском рынке, повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция области в российскую экономику – основные цели проекта. Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии». Это компании, которые по праву являются визитной карточкой региона. 

«Достояние губернии» открывает дорогу для всех: принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою деятельность на территории Самарской области не менее трёх лет, сочетает в себе высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона.

В 2021 году перечень номинаций расширен до 10: наряду с традиционными - «Бренд региона», «Гостеприимная губерния», «Промышленность», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Торговая марка в категории «Товары народного потребления», «Агропромышленный комплекс» «Здоровье и красота» - введены три новые: «Наука и технологии будущего», «Региональное предпринимательство», «Регион спорта».

Победителей на основании представленных заявок определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей Администрации Губернатора, представителей комиссий Общественной палаты Самарской области и министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, представителей «Самарского областного вещательного агентства» и телеканала «Губерния». 

Итоги будут озвучены на церемонии награждения осенью 2021 года. Занявшие 1 место компании получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-информационных целях в течение трёх лет.

Подробную информацию, положение о проведении конкурса, условия участия и форму заявки можно найти на сайте.

Заявку на конкурс можно направить до 10 августа 2021 года.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём приветствии участникам конкурса: в нынешних условиях, когда эпидемия нанесла сильнейший удар по экономике, конечно, гораздо тяжелее добиться опережающих темпов экономического роста, превышающих мировые – задача, которую обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Но даже количество поданных в 2020 году заявок – рекордное за годы проведения конкурса – говорит о том, что предприятия, организации Самарской области имеют мощный потенциал, чувствуют в себе силы, готовы наращивать качество, производительность труда, повышать инвестиционную привлекательность региона, интеграцию Самарской области в российскую и мировую экономику. «Для нашего региона, который на протяжении десятилетий считается одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в экономике и социально-экономическом развитии, проведение такого конкурса – это возможность еще раз отметить успешные организации Самарской области, которые по праву являются визитной карточкой губернии в самых разных направлениях», - подчеркнул глава региона.

Теги: «Достояние губернии-2021» заявки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
146
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
192
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
192
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
195
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
633
Весь список