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На конкурс принимаются социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, на жизни которых отразились введенные против России санкции.
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
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Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов

18 июля 2022 17:55
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На конкурс принимаются социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, на жизни которых отразились введенные против России санкции.

На конкурс принимаются социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции.

Грантовый фонд конкурса составляет 2 млрд рублей, выделенных отдельным решением главы государства.

Заявителями могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации, не имеющие среди учредителей органов публичной власти. Структуры гражданского общества Донбасса могут быть заявлены в проектах как партнеры, ведущие непосредственную работу на местах и запрашивающие для этого необходимые ресурсы.

Заявки принимаются по двум грантовым направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Примерные тематики этих направлений приведены в положении о конкурсе, которое было утверждено и опубликовано на сайте фонда 28 июня 2022 года.

Проект может быть рассчитан максимум на 18 месяцев (этот срок может быть меньше по усмотрению организации) и захватывать любой отрезок времени в период с 1 октября 2022 года до 31 марта 2024 года.

Подать заявку можно до 23:30 (по московскому времени) 15 августа. При этом фонд настоятельно рекомендует завершить ее подготовку и отправку раньше.

Всю необходимую информацию о конкурсе можно найти в соответствующем разделе на сайте фонда. Ответы на основные вопросы даны в методических рекомендациях по подготовке заявки и подразделе «подача заявки» раздела «поддержка» на сайте фонда.

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября. Финансирование проектов победителей конкурса начнется с 3 октября.

Всего в 2022 году на поддержку инициатив некоммерческих неправительственных организаций по линии Фонда президентских грантов будет направлено 12 млрд рублей – рекордное значение за время работы фонда.

 

Фото из проекта «Дари еду»

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