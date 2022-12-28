Начальником УФСИН СО подписано соглашение с Уполномоченным по правам человека

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В УФСИН России по Самарской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между начальником регионального УФСИН генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым и Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой.



Основной целью подписания соглашения является осуществление взаимодействия сторон по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод лиц, отбывающих уголовные наказания, в том числе содержащихся в местах лишения свободы Самарской области.



Таким образом, подписание соглашения о взаимодействии будет способствовать оказанию Ольге Дмитриевне максимального содействия в проведении объективных и всесторонних проверок обращений, поступающих как от осужденных, так и от их родственников, адвокатов и иных заинтересованных лиц. Содействие будет оказываться путем представления Уполномоченному по правами человека сведений, документов, материалов и иной информации, необходимой для рассмотрения жалоб заявителей, принятия неотложных мер, направленных на восстановление нарушенных прав и свобод человека, проведение совместных приемов граждан, а также иных форм взаимодействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО