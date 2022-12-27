Начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко поздравил коллег с Днём спасателя

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Поздравление начальника Главного управления МЧС России по Самарской области с Днём спасателя.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!

Профессия спасателя – одна из самых трудных, опасных и благородных на земле. Даже в мирные дни спасатели находятся на передовой, мужественно ведут борьбу за жизнь, безопасность и здоровье людей. Это одна из тех редких профессий, представители которой по-настоящему осознают цену времени и человеческой жизни.

Сотрудники МЧС России выполняют важнейшие задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций и своевременному реагированию на их возникновение. Мы всегда на посту и всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях.

Опыт и профессионализм, отвага и мужество, умение быстро принимать ответственные решения и готовность к самопожертвованию во имя спасения людей – вот качества, присущие сотрудникам и работникам МЧС России.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья и долголетия, твердости духа и неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в службе. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы О.В. Бойко