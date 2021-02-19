Начальник ГИМС СО рассказал о ледовой обстановке и основных правилах безопасности на льду водоемов

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О ледовой обстановке и основных правилах безопасности на льду водоемов рассказывает начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов.

Александр Валерьевич, как вы оцениваете ледовую обстановку в регионе этом году?

В этом году обстановка на водных объектах складывается, на мой взгляд, гораздо лучше, чем в прошлом. Это напрямую связано с установившимися сильными морозами. Лед на большинстве водоемов стал толще и прочнее. Граждане, как показывает практика, стали более ответственно подходить к своей безопасности и безопасности своих детей. И, по сравнению с прошлым годом, несчастных случаев стало меньше, а погибших, к счастью, совсем нет.

О каких правилах безопасности люди чаще забывают, собираясь на рыбалку или просто переходя Волгу?

Если говорить про рыбалку, то рыбаки чаще всего забывают предупредить своих близких о том, куда и на какое время они ушли, кроме этого, пренебрегают основными правилами безопасности на льду водоемов.

Объясню подробнее. В первую очередь, уходя на рыбалку, граждане забывают проинформировать своих знакомых или родственников о том, в какое место они направляются и в какое время ориентировочно собираются вернуться. Эта информация нужна для того, чтобы при потере контакта и отсутствии рыбака дома в назначенное время, родственники смогли вовремя отреагировать и сообщить в службу спасения. Бывают разные случаи, например, провалился человек под лед рядом с берегом, самостоятельно выбрался через какое-то время, но из-за обморожения получил серьезные травмы, которых можно было избежать, если бы оперативно отреагировали те, кто его уже долго ждет дома.

И время поисков пропавшего рыбака уменьшается, если есть понимание в каком месте искать.

Второе - это пренебрежение основными правилами безопасности. Речь идет о толщине льда. Человек не смотрит под ноги, так как уверен в устойчивости и крепости льда, но лед ведь в разных местах неоднороден. У берега водоема, как правило, есть какая-то растительность, а рядом с ней лед всегда намного тоньше. Поэтому вероятность провала увеличивается. Также нужно обращать внимание на температурный режим. В период так называемых «температурных качелей» прочность льда уменьшается на 15-30%.

Какие признаки являются опасными и подсказывают нам, что лед в этом месте не самый крепкий?

В первую очередь хочу сказать, что желательно не выходить на лед в местах, где это не разрешено, а у нас, в Самарской области, нет разрешенных мест выхода на лед. Если вы все-таки пренебрегли правилами безопасности и решили по какой-то причине выйти на лед водоема, то необходимо знать какой температурный режим сегодня. Если вода выше льда, то лед, скорее всего, более хрупкий, если на льду есть трещины, растительность – лед тонкий или непрочный.

Если по льду водоема вы идете не в одиночку, а, например, группой, то необходимо помнить, что между вами должна соблюдаться дистанция в 3-5 метров. Это правило надо соблюдать, чтобы в случае провала одного человека, остальные могли ему помочь, позвать на помощь, выйти в безопасное место. Еще одно правило для лыжников: если вы собирайтесь ступить с берега на лед и идете, например, в лыжах или с трекинговыми палками – нужно обязательно снимать петли палок с ваших рук. Рюкзак должен быть надет только на одну лямку, а не на обе. Эти правила нужно соблюдать, чтобы в случае провала вы смогли максимально быстро и легко сбросить лишний груз, постараться вылезти на поверхность льда и дальше ползком перебраться в безопасное место на берегу.