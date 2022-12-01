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Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального главка провел прямую телефонную линию

1 декабря 2022 10:47
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Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального главка провел прямую телефонную линию

Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Казаков провел прямую телефонную линию по вопросам деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних на территории региона, в которой в режиме ВКС приняли участие руководители служб участковых со всех территориальных органов внутренних дел Самарской области. В течение часа полковник полиции и руководители территориальных подразделений отвечали на вопросы жителей Самарской области.

Всего от жителей губернии поступило 72 обращения. Андрей Казаков во время прямого эфира дал квалифицированные ответы на 23 вопроса, основная часть которых касалась «закона тишины», жалоб на соседей и «незаконных» парковок во дворах. Присутствующий на мероприятии заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Алексей Бородин обсудил с полковником полиции Андреем Казаковым необходимость налаживания взаимодействия между участковыми уполномоченными и административными комиссиями на территориях области для наиболее эффективного решения вопросов граждан. Также во время телефонной линии от зрителей неоднократно поступали положительные отзывы о работе участковых уполномоченных Самарской области https://63.мвд.рф/news/item/34119896.

Там, где для решения вопроса требовалась дополнительная проверка, были даны необходимые указания. Ответы на вопросы, на которые не успел ответить в рамках прямого эфира Андрей Казаков, будут подготовлены в ближайшее время и размещены на сайте ГУ МВД России по Самарской области и в официальных аккаунтах социальных сетей областного главка.

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