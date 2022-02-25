Начальник УФСИН СО Рамиз Алмазов провел рабочую встречу с директором САТОБ Сергеем Филипповым

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Сергей Филиппов является членом Общественного совета при УФСИН. В рамках организации совместной работы этой общественной структуры стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества между уголовно-исполнительной системой и театральной общественностью. В мероприятии принял участие председатель совета Павел Покровский.

В ходе делового и продуктивного разговора намечены меры по исполнению «дорожной карты» на 2022 год, принятой на итоговом заседании президиума Общественного совета. Так, запланировано приглашать сотрудников и членов их семей на театральные премьеры, проводить экскурсии в закулисье. Кроме того, организовывать творческие конкурсы для сотрудников и осужденных.

В свою очередь Сергей Филиппов вышел с интересными предложениям о культурном сотрудничестве. В частности, в оказании помощи в организации художественной самодеятельности в колониях и Сизо. Планируется, что проведение совместных мероприятий станет регулярным, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области