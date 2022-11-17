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Начальник УФСИН СО Рамиз Алмазов принял участие в «Деловом завтраке» с журналистами «Российской газеты»

17 ноября 2022 18:13
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В ходе беседы рассматривался широкий круг вопросов, касающихся положения дел в уголовно-исполнительной системе региона.

Начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов принял участие в «Деловом завтраке» с журналистами «Российской газеты».

В мероприятии приняли участие журналисты издания Ирина Чечурина и Владимир Бабенков. В ходе беседы рассматривался широкий круг вопросов, касающихся положения дел в уголовно-исполнительной системе региона.

Генерал – лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов отметил, что в колониях, следственных изоляторах и уголовно-исполнительных инспекциях ведется системная работа по поддержанию правопорядка, развитию производства освоению выпуска новой продукции. Налажено сотрудничество с муниципальными властями. Много делается по социальной реабилитации осужденных перед освобождением.

Принимаются меры по гуманизации условий содержания осужденных. Созданы исправительные центры. Содержащиеся в них осужденные трудятся на самарских предприятиях, например на заводе полимерных изделий.
Одновременно с трудоустройством людей, решаются вопросы, связанные с повышением их профессионального уровня образования. Обучение осужденных осуществляется в ведомственном профтехучилище по 24 специальностям. Среди них – пекарь парикмахер, няня, засольщик овощей, слесарь – авторемонтник и другие востребованные на рынке труда профессии.

Ведется культурно-массовая работа. В подразделениях работают кружки по интересам, художественная самодеятельность, библиотеки. Книжный фонд регулярно пополняется новыми изданиями.
Проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу, боксу и легкой атлетике.

В каждом исправительном учреждении открыт и работает храм или молельная комната. Верующие осужденные участвуют в богослужениях. Священники проводят с ними занятия на нравственно-духовные темы.

Налажено медицинское обеспечение. Осужденные регулярно проходят диспансеризацию, прививаются от гриппа и ковида.

Для поддержания связи с родственниками организуются Дни открытых дверей, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото: пресс-служба УФСИН СО

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