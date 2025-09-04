Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО

137

Начальник УФСИН региона Алексей Климов и заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко провели рабочий визит в Областную соматическую больницу УФСИН России по Самарской области.

В ходе визита были проверены условия проживания в спальных помещениях, оценено состояние медицинских помещений, а также осмотрена столовая для осуждённых. Особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм и качества питания.

По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых. В ходе встречи они получили консультации по актуальным правовым вопросам в рамках действующего законодательства, включая порядок обращения в органы прокуратуры, защиту прав и свобод, а также механизмы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО