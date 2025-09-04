Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО

4 сентября 2025 15:37
137
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.

Начальник УФСИН региона Алексей Климов и заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко провели рабочий визит в Областную соматическую больницу УФСИН России по Самарской области.

В ходе визита были проверены условия проживания в спальных помещениях, оценено состояние медицинских помещений, а также осмотрена столовая для осуждённых. Особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм и качества питания.

По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых. В ходе встречи они получили консультации по актуальным правовым вопросам в рамках действующего законодательства, включая порядок обращения в органы прокуратуры, защиту прав и свобод, а также механизмы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

