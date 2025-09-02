Начальник УФСИН СО Алексей Климов провел прием граждан 

168

На приём обратились четыре гражданина, которые затронули вопросы, связанные с деятельностью исправительных учреждений.

В ходе приёма Алексей Николаевич подробно разъяснил гражданам положения уголовно-исполнительного законодательства РФ, касающиеся условий отбывания наказания, а также порядка реализации социальных гарантий осуждённых.

Приём граждан по личным вопросам проходит каждый первый вторник месяца с 16 часов по адресу:

г. Самара, ул. Куйбышева, 42А.

Запись на личный прием граждан осуществляется по телефону:8 (846) 339-38-31, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области