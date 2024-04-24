Начальник УФСИН СО Алексей Климов проведет личный прием граждан

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15 мая 2024 года в 11:00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прием по личным вопросам начальником УФСИН России по Самарской области полковником внутренней службы Алексеем Николаевичем Климовым.



Прием состоится по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.210, подъезд №3.



Запись на прием производится в рабочее время (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45) по номеру телефона: 8(846)339-38-31, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО