Начальник самарского главка МВД принял участие в первом заседании Общественного совета

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В региональном главке полиции состоялось первое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области в обновленном составе. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В новый состав Общественного совета вошли 30 известных жителей региона, которые уже успели проявить себя в различных направлениях деятельности: наука, юриспруденция, медицина, культура, искусство, работа с молодежью. Всех их объединяет неравнодушие, активная гражданская позиция и желание трудиться на благо жителей Самарского региона.

Начальник областного главка МВД Игорь Иванов, знакомясь с представителями Общественного совета, кратко коснулся своей биографии и отметил, что Совет стал эффективным инструментом поддержки полиции.

После приветственного слова начальника областного главка полиции Совет приступил к работе согласно Регламента. Открытым голосованием на должность председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области единогласно был избран Александр Шахов, а его заместителями – вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин, председатель общественной организации «Самарская областная организация Союза журналистов России» региональное отделение Союза журналистов России Ирина Цветкова, член Самарского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Алексей Левков и генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова.

Александр Шахов подчеркнул, что богатый профессиональный опыт и активная гражданская позиция представителей Общественного совета будут способствовать поиску новых, наиболее оптимальных путей решения проблемных вопросов в правоохранительной сфере.

После процедуры голосования участники заседания определили комиссии, которые будут работать в составе Совета, и утвердили их состав, после чего новые представители Общественного совета рассказали присутствующим о себе и поделились, почему они решили связать свою жизнь с общественной деятельностью. В завершение общественники обсудили план работы на ближайшее время и сделали совместное фото на память.