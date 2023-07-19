Начальник Самарской таможни в приемной Президента России встретился с представителями крупных самарских производственных предприятий

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В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни Александр Архипов в рамках личного приема граждан встретился с представителями АО «АВТОВАЗ» и ПАО «Тольяттиазот».

Представитель АО «АВТОВАЗ» обсудил вопрос расширения площадей склада временного хранения и его дооснащения дополнительным оборудованием.

Евгения Харьковская, начальник отдела таможенного оформления Управления по коммерческой деятельности дирекции по закупкам и отгрузке ПАО «Тольяттиазот», получила разъяснения о порядке размещения крупногабаритных товаров вне территории таможенного склада, находящегося на заводе.

Представители бизнеса поделились планами на 2023 год, об изменении логистических схем и новых партнерах, а также поблагодарили Самарскую таможню за профессионализм и поддержку отечественного производителя.

«Мы рады работать с профессионалами, всегда готовы к диалогу. Основная наша задача провести все таможенные операции в кратчайшие сроки, тем самым обеспечив поддержку нашему отечественному бизнесу», - еще раз подчеркнул Александр Архипов.