Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в очном формате

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В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков проведет личный прием граждан. Встреча пройдет в очном формате.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет 18 августа с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская 210 (здание Правительства Самарской области).

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется до 17 августа включительно по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 16.00 по местного времени, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни