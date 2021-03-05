Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме

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В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков проведет прием обращений граждан в дистанционном формате – по телефону.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет

11 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (846) 333 06 40.

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется до 14.00 9 марта в рабочие дни по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 17.00 по местному времени.