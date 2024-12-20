Начальник регионального УФСИН Алексей Климов встретился с УПЧ СО Еленой Лапушкиной

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Участники рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия. Стороны акцентировали внимание на защите прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

Основными темами для обсуждения стали предоставление медицинской помощи осужденным и содержащимся под стражей, а также реализация закона о пробации, что поможет формировать правопослушное поведение и успешную адаптацию осужденных в гражданском обществе после освобождения.

В планах – совместные выезды в места лишения свободы и личные приемы по вопросам, которые волнуют осужденных и их родственников.

Многолетнее сотрудничество УФСИН и Уполномоченного по правам человека Самарской области способствует эффективному решению вопросов, с которыми обращаются осужденные, их адвокаты и правозащитники, а также помогает улучшить условия их содержания.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО