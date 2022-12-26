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Начальник областного главка полиции дал старт «Ассоциации цифровой безопасности»

26 декабря 2022 13:52
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Начальник областного главка полиции дал старт «Ассоциации цифровой безопасности»

В мероприятии принял участие начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, который отметил необходимость оздоровления регионального контента в сети Интернет.

В облглавке полиции состоялось заключительное в 2022 году заседание нового состава Общественного совета, в котором принял участие начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Основной темой итогового заседания стал старт на базе Общественного совета «Ассоциации цифровой безопасности» под руководством нового представителя Общественного совета областного главка полиции командира «Добровольной народной дружины городского округа Самара» Ивана Андриянова. Общественник донес информацию о схеме взаимодействия Ассоциации с областной полицией по выявлению опасного контента в сети Интернет.

Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поддержал предложенный алгоритм взаимодействия полиции и общественников и отметил:

«Ежедневно в Самарской области порядка 15-20 случаев мошенничества. Потерпевшие – граждане 1935-1940 годов рождения. Суммы, которые выманивают преступники, пользуясь доверием старшего поколения, под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП», для потерпевших неподъемные. И без помощи Общественного совета, кибердружины нам не обойтись».

В завершении своего обращения к представителям Общественного совета Игорь Геннадьевич поблагодарил их за плодотворную работу и поздравил с наступающими новогодними праздниками, пожелав здоровья и благополучия.

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