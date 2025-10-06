Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ

202

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды и отметил:

«Более чем вековая история уголовного розыска – это летопись мужества, героизма, стойкости и готовности пожертвовать собой ради безопасности граждан. Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш высочайший профессионализм, за умение преодолевать любые преграды, за ваше неравнодушие и верность избранному пути».

Обращаясь к ветеранам службы Игорь Геннадьевич подчеркнул: «Вы – живая легенда для всех нас. Ваши мудрость и бесценный опыт служат надежным фундаментом и опорой для нынешнего поколения оперативников».

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул: «Преступность меняется, становясь технологичнее и организованнее. Противодействовать ей можно, сочетая проверенные методы с современными технологиями. От ваших решений и профессионализма зависит результат расследования по целому ряду уголовных дел», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО