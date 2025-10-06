Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ

6 октября 2025 16:47
202
Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды и отметил:

«Более чем вековая история уголовного розыска – это летопись мужества, героизма, стойкости и готовности пожертвовать собой ради безопасности граждан. Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш высочайший профессионализм, за умение преодолевать любые преграды, за ваше неравнодушие и верность избранному пути».

Обращаясь к ветеранам службы Игорь Геннадьевич подчеркнул: «Вы – живая легенда для всех нас. Ваши мудрость и бесценный опыт служат надежным фундаментом и опорой для нынешнего поколения оперативников».

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул: «Преступность меняется, становясь технологичнее и организованнее. Противодействовать ей можно, сочетая проверенные методы с современными технологиями. От ваших решений и профессионализма зависит результат расследования по целому ряду уголовных дел», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая.
06 октября 2025, 16:59
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая. Общество
155
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
30 сентября 2025, 16:10
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной... Здравоохранение
1121
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
27 сентября 2025, 17:36
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары. Общество
835
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
233
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
491
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
529
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
666
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
664
Весь список