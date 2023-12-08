Начальник ГУ МВД СО поздравил победителей турнира по стрельбе из табельного оружия 

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В Самаре состоялся турнир по стрельбе из табельного оружия, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Участие в турнире приняли руководители подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил победителей турнира и вручил им дипломы. Игорь Геннадьевич отметил, что умение правильно обращаться с оружием и хорошо стрелять - необходимое требование для повышения уровня профессионального мастерства всех сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По результатам соревнований призовые места распределены следующим образом.

Среди мужчин:

1 место – начальник Отделения НЦБ Интерпола подполковник полиции Максим Сорокин;

2 место – начальник Управления уголовного розыска полковник полиции Павел Жилюнов;

3 место – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов.

Наравне с мужчинами высокие показатели в стрельбе продемонстрировали и руководители-женщины.

1 место – начальник Правового отдела полковник внутренней службы Татьяна Зубова;

2 место – начальник Информационного центра полковник внутренней службы Елена Щелочкова;

3 место – начальник Управления организации дознания полковник полиции Светлана Саченко.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО