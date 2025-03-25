Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчётом о работе органов внутренних дел региона

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Начальник главка отметил, что органам внутренних дел удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.

На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2024 год.

Работа органов внутренних дел Самарской области в 2024 году строилась в соответствии с задачами, определенными Президентом Российской Федерации, требованиями Министра внутренних дел. Личный состав работал в условиях повышенной нагрузки

и значительного некомплекта.

Сотрудники полиции обеспечили правопорядок при проведении более 9 тысяч мероприятий. Большая работа проделана в период проведения выборов Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области.

Органам внутренних дел удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.

Игорь Геннадьевич довел до присутствующих оперативную обстановку, сложившуюся на территории региона в 2024 году. Осуществлено реагирование на 616 тысяч сообщений о правонарушениях и происшествиях, по результатам рассмотрения, которых зарегистрированы 48 с половиной тысяч преступлений. Количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,1 процента.

Основу роста составили преступления, совершаемые с использованием высоких технологий, доля которых в общем массиве преступлений составила 34%.

При этом, почти на 15% меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений, на два процента тяжких. Меньше зарегистрировано: убийств, изнасилований, краж, грабежей и разбоев.

В 2024 году расследовано более 23 тысяч преступлений, из них более 5 тысяч тяжких и особо тяжких составов. Установлено почти 12 тысяч лиц, причастных к совершению преступлений. Разыскано более девяти ста преступников.

Целенаправленно велась работа по противодействию организованным формам преступности. Раскрыто почти пятьсот преступлений, совершенных в составе ОПГ. В суд направлено уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Стало безопаснее на улицах и в других общественных местах, где уровень преступности снижен, соответственно на 22 и 12 процентов.

Во всех городах области оказывается финансовая поддержка добровольным дружинам. С участием общественных объединений правоохранительной направленности по подозрению в совершении преступлений задержано 34 лица, составлено две тысячи протоколов. От управления транспортным средством отстранено 87 граждан с признаками опьянения, трое из них привлечены к уголовной ответственности.

В своем выступлении генерал-лейтенант полиции обратил особо внимание на то, что более половины не раскрытых преступлений совершены с использование «ай-ти» технологий.

Расследование киберпреступлений требует высокой компетенции сотрудников. На протяжении трех лет последовательно ведется работа по укреплению специализированных подразделений.

Совместно с органами власти проделан большой объем профилактической работы. Наряду с привлечением к информированию населения региональных СМИ, министерством образования и министерством здравоохранения созданы «Телеграм-каналы», с помощью которых до преподавательского и медицинского сообщества, обучаемых и пациентов оперативно доводится актуальная информация.

Одним из приоритетных направлений остается противодействие незаконному обороту наркотиков и снижение наркотизации общества. Органами внутренних дел выявлено четыре с половиной тысячи наркопреступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении почти трехсот участников организованных групп и четырех преступных сообществ, два из которых были сформированы по этническому принципу.

Изъято 256 килограмм наркотиков. В Роскомнадзор направлена информация для блокировки более 700 ресурсов, содержащих такие сведения. Однако наркоситуация в области остается сложной.

Начальник областного главка МВД подчеркнул, что не менее важным направлением остается противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан, контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Выработана система постоянного контроля оперативной обстановки в данной сфере и незамедлительного реагирования на все происшествия. Сотрудники полиции установили фигурантов по всем резонансным событиям. На территории региона почти в 2 раза снизилась криминальная активность иностранцев. Сотрудниками полиции выявлено в три раза больше фактов организации незаконной миграции, к уголовной ответственности привлечено 26 организаторов. Также выявлено более пяти тысяч преступлений, связанных с фиктивной регистрацией. Выявлено более четырех тысяч иностранцев, нарушивших режим пребывания. Принято более 7 тысяч решений о не разрешении въезда в Российскую Федерацию, рост на 43 процента. 19 тысяч иностранцев снято с миграционного учета по заключениям о фиктивной постановке. Прекращено Российское гражданство 18 лицам, осужденным за совершение преступлений.

Значительные усилия были сосредоточены на защите экономики. Органами внутренних дел выявлено более двух тысяч экономических преступлений. В числе выявленных – 318 преступных посягательств, связанных с бюджетной сферой. Выявлено 125 преступных деяний, связанных с реализацией национальных проектов.

Сохранена наступательность по противодействию коррупции. Задокументировано 781 посягательство данной категории. 328 из них – факты взяточничества. Средний размер взятки составил 388 тысяч рублей.

В числе основных задач – профилактика правонарушений.

Продолжена реализация мероприятий по снижению криминальной активности несовершеннолетних и повышению их безопасности. Профилактикой было охвачено почти семь с половиной тысяч подростков и их родителей. Удалось добиться положительного результата и снять с учета, в связи с исправлением, более четырех тысяч лиц. Усилия субъектов профилактики положительно повлияли на состояние преступности несовершеннолетних. Число подростков и совершенных ими преступлений сократилось на 6 и 12 процентов, соответственно. Удерживаем лидирующие позиции в стране по выявлению фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность и неисполнения обязанностей по воспитанию.

Принимались меры по повышению безопасности дорожного движения. Однако, обстановка на дорогах оставалась сложной. Зарегистрировано три тысячи дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 311 человек, в том числе 13 детей. При этом отмечу, что число погибших снизилось на 9 процентов, несовершеннолетних на 7 процентов. Впервые за 3 года, достигнуты целевые показатели транспортного и социального рисков. Ведется целенаправленная профилактика управления транспортом в состоянии опьянения. Лишены водительских прав более трех с половиной тысяч человек, более семи ста из них привлечены к уголовной ответственности.

Особое внимание уделяем работе с гражданами. Руководители органов внутренних дел лично приняли и рассмотрели обращения более 2 тысяч граждан. Всего же органами внутренних дел рассмотрено 113 тысяч обращений. Приняты меры по защите и реализации конституционных прав граждан.

Предоставлено более полутора миллион государственных услуг. Уровень удовлетворённости качеством предоставления превысил 99%. Высоким остается уровень доверия граждан к полиции и уверенность в защищенности. Положительную оценку дали более половины опрошенных.

В завершение выступления начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов ответил на поступившие вопросы и выразил слова благодарности всему депутатскому корпусу за оказанное Главному управлению содействие и поддержку, с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо Самарского региона.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО