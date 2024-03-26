Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона

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На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2023 год.

«В течение года личный состав работал в условиях повышенной нагрузки. Служебная деятельность осуществлялась с учетом проведения специальной военной операции. В 2023 году органы внутренних дел Самарской области сохранили контроль за состоянием преступности в регионе. Имеющийся потенциал и опыт функционирования в непростых условиях позволили удержать криминогенную ситуацию под контролем, обеспечить правопорядок и защищенность граждан.

Органами внутренних дел Самарского региона продолжена работа по укреплению законности и правопорядка на обслуживаемой территории, повышению уровня личной и имущественной безопасности граждан. Приняты меры по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в области. Свыше 75 тысяч сотрудников обеспечивали правопорядок и общественную безопасность при проведении 9 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие 4 миллиона граждан».

Игорь Геннадьевич довел оперативную обстановку на территории региона в 2023 году.

Зарегистрировано 47 тыс. 595 преступлений. Это на 1,1% больше, чем в 2022 году. Раскрыто 25 с половиной тысяч уголовно наказуемых деяний. Общая эффективность расследования преступлений составила 55,3 процента. Раскрываемость убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью составила 99%, разбоев и изнасилований – 100%. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, поджогов, наркопреступлений.

Значительные ресурсы были направлены на противодействие организованной преступности. К уголовной ответственности привлечено 267 членов организованных преступных формирований, раскрыто 423, совершенных ими преступления. Задокументирована деятельность шести преступных сообществ.

Как отметил генерал-лейтенант полиции, структура преступности стремительно меняется: меньше зарегистрировано убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж.

При этом количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий возросло на 31%. Исходя из особенностей развития криминогенной ситуации, имеющихся кадровых ресурсов, увеличена штатная численность следователей и оперативных сотрудников. Эффективность расследования киберпреступлений составляет – 32,1%. При этом, средняя раскрываемость в России – 26,6%, в ПФО – 27,1%.

В своем выступлении Игорь Геннадьевич подчеркнул, что в этих условиях первоочередное значение уделено профилактике. Благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в процесс вовлечены все крупные региональные, муниципальные средства массовой информации. В печатных изданиях, на радио, телевидении размещаются новостные блоки о киберпреступлениях. Используются официальные страницы государственных органов в социальных сетях. Подготовлены видеоролики, которые транслируются в МФЦ и в общественном транспорте.

Проделанная работа выражается в конкретных цифрах. Предотвращено 236 мошенничеств. Благодаря взаимодействию с кредитно-финансовыми учреждениями заблокированы переводы со счетов пенсионеров на сумму 9 млн. рублей.

Однако, существует необходимость участия в профилактике всех органов власти и административных структур.

Особое внимание начальник главка обратил на реализацию государственной антинаркотической политики. В результате работы самарских полицейских из незаконного оборота изъято свыше 185 килограммов наркотических средств, перекрыто 10 каналов поставки наркотических средств на территорию области.

Другим важнейшим направлением, как подчеркнул Игорь Геннадьевич, остается противодействие нелегальной миграции. На территории Самарской области зарегистрирован ряд резонансных преступлений, правонарушений, связанных с неуважением мигрантов к традициям и культуре коренного населения. Органами внутренних дел установлены и переданы в органы следствия участники всех событий. Главное управление занимает принципиальную позицию в отношении правонарушителей из числа мигрантов: в каждом случае совершения ими преступления будет рассматриваться вопрос лишения гражданства и выдворения за пределы Российской Федерации.

«Подводя итоги, хочу сказать, что условия, в которых мы работаем в настоящее время, уже существенно отличаются от прошлогодних. Силы полиции находятся в постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Органы внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами, правительством, депутатским корпусом делают все возможное, чтобы жители Самарской губернии чувствовали себя защищенными.

Выражаю слова благодарности и искреннюю признательность председателю Губернской Думы Котельникову Геннадию Петровичу, заместителю председателя Антимоновой Марине Юрьевне, а также депутатам за плодотворное и конструктивное сотрудничество в интересах государства и общества».

В завершение выступления начальник ГУ МВД России по Самарской области ответил на поступившие вопросы и, обратившись к присутствующим, отразил наиболее проблемные аспекты и актуальные направления деятельности и заверил, что личный состав самарской полиции сделает все возможное для обеспечения правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО