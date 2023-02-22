Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил подчиненных с присвоением очередных специальных званий

В преддверии Дня защитника Отечества начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил подчиненных с присвоением очередных специальных званий.
Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации присвоены специальные звания полковник полиции:
подполковнику полиции Айнсанову Аманжолу Орнгуловичу – начальнику О МВД России по городу Жигулевску;
подполковнику полиции Кирину Андрею Владимировичу – заместителю начальника ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области;
подполковнику полиции Кормазову Дмитрию Александровичу - начальнику отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре;
подполковнику полиции Корнееву Владимиру Анатольевичу – заместителю начальника УУР ГУ МВД России по Самарской области.
Игорь Геннадьевич, вручая погоны в торжественной обстановке, пожелал подчиненным дальнейших успехов и реализации как профессиональных, так и жизненных планов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО