Начальник ГУ МВД СО и региональный уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве

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В рамках данного соглашения стороны договорились о более тесном взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод граждан, а также о планировании и реализации совместных мероприятий.

Сегодня начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова подписали соглашение о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие руководители подразделений областного главка МВД, и представители аппарата омбудсмена.

В рамках данного соглашения стороны договорились о более тесном взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод граждан, а также о планировании и реализации совместных мероприятий.

Начальник Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов отметил, что помимо данного соглашения необходимо искать новые формы, чтобы более оперативно осуществлять взаимодействие.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова подчеркнула, что подписание данного соглашения – это событие для гражданского общества, взаимодействие на его основе способствует решению многих вопросов без вмешательства судебных органов и снижает уровень тревожности граждан.

В завершении встречи Игорь Геннадьевич подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие должно быть более тесным, глубоким и практичным, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО