231

24 ноября с 16:00 до 19:00 начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета Александр Шахов.

На прием обратились восемь жителей Самарской области. Основная часть поступивших вопросов касалась расследования уголовных дел. Подробно изучив представленные документы и внимательно выслушав заявителей, начальник облглавка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов назначил проведение соответствующих проверок и установил конкретные сроки.

«Не может не радовать тот факт, что Игорь Геннадьевич с особым вниманием относится к проблемам граждан. Генерал-лейтенант полиции назначил проведение служебных проверок с последующим информированием о результатах обратившихся граждан», - прокомментировал совместный прием Александр Шахов.