Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан

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В мероприятии принял участие председатель Общественного совета Александр Шахов.

22 декабря с 16:00 до 19:00 начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета Александр Шахов.

На прием обратились 4 жителя Самарской области. Поступившие вопросы касались расследования уголовных дел, медицинского обеспечения пенсионеров ОВД, возможности восстановления на службу в правоохранительные органы. Подробно изучив представленные документы и внимательно выслушав заявителей, начальник облглавка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов назначил проведение соответствующих проверок и установил конкретные сроки.

«Игорь Геннадьевич каждую проблему рассмотрел детально. Генерал-лейтенант полиции назначил проведение служебных проверок с последующим информированием о результатах обратившихся граждан», - прокомментировал совместный прием Александр Шахов.