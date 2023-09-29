Началась заявочная кампания XII национальной премии «Хрустальный компас»

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Заявки принимаются до 10 февраля 2024 года.

Начался приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас». В 2024 году статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены авторам выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия уже в 12-й раз.

К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие: научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица. Заявки принимаются до 10 февраля 2024 года.

— Премия начинает сбор заявок уже в 12 раз. Мы ждем проекты из разных стран мира, которые будут значимы и актуальны еще много лет, будут ориентирами для тех, кто только готовится к достижениям в экспедиционной, научной, просветительской и общественной деятельности! Очень важно, что они будут способствовать воспитанию национальной гордости и патриотизма молодого поколения, – отметил Первый Вице-президент Русского географического общества, легендарный полярный исследователь, Герой Советского Союза, Герой России Артур Чилингаров.

После завершения заявочной кампании все поступившие проекты на квалификационном отборе рассмотрят члены экспертного совета премии. В состав жюри входят авторитетные учёные, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Они определят победителей в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладателя 11-го «географического „Оскара“» в номинации «Признание общественности» выявят результаты народного голосования.