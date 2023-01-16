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Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области

16 января 2023 13:00
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Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области

В течение 2023 года держатели социальных транспортных карт могут бесплатно заменить ее на Карту жителя Самарской области. С 2024 года действующие социальные карты будут заблокированы, а все получаемые льготы, включая ежемесячные бесплатные поездки в общественном транспорте, будут начисляться на Карту жителя.

Для получения Карты жителя с льготным транспортным проездом необходимо будет обратиться в банки-партнеры проекта. В течение 2023 года соцкарты будут действовать в полном объеме. Но позаботиться об оформлении Карты жителя стоит заранее, ведь ее выпуск может занимать от 14 дней, а перейти на нее предстоит около 400 тыс. льготникам. Те, кто до 1 января 2023 года не оформлял социальную карту, перед подачей заявки на Карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях социальной защиты населения по месту регистрации.

Обращаем внимание, что после получения Карты жителя блокировка социальной карты происходит с первого числа следующего месяца.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется с 2021 года. За это время владельцами уникального пластика, созданного на базе банковской карты национальной платёжной системы «Мир», стали более 41 тыс. жителей региона. Заказать Карту жителя можно путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность». Обслуживание карты на протяжении всего срока ее действия – бесплатно.

Помимо льготного транспортного приложения держателям Карты жителя Самарской области также доступны скидки, бонусы, кешбеки при оплате товаров и услуг. На сегодня дисконт на свои товары и услуги держателям карты предоставляют более 150 торговых сетей и компаний. В их числе и участники проекта "Привет, МИР!", поскольку карта жителя Самарской области работает на базе национальной платежной системы.

«Функционал карты мы будем расширять и дальше. Также надеемся, что уже в ближайшее время ее можно будет оформить в офисах МФЦ. В будущем карта сможет выступать в качестве социального сертификата, подтверждая, например, статус многодетной семьи», - прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Подробнее о том, как заменить социальную карту на Карту жителя Самарской области, о всех ее возможностях и другую актуальную информацию можно узнавать на сайте https://card.samregion.ru, а также в Телеграм-канале @цифра63 (https://t.me/ditis_so) и в официальном сообществе Карты жителя в ВК: https://vk.com/card.samregion.

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