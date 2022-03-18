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Началась трансляция самарского митинг-концерта "Русская весна" в честь воссоединения Крыма с Россией.

На сайте sova.info и в социальной сети ВКонтакте – в группах Самарского областного вещательного агентства и "Самарская область" - началась онлайн-трансляция митинг-концерта "Русская весна" в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией.

Митинг-концерт "Русская весна", в котором принимают участие самарские коллективы и приглашенные эстрадные артисты России, станет кульминацией праздничных мероприятий: открытия фотовыставки, создания мурала и мэппинга с буквой Z на здании облправительства.



Фото: скриншот видео