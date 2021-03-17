Началась регистрация на VolgaCTF2021 Qualifier

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Регистрация на VolgaCTF2021 Qualifier — отборочный онлайн-этап международных командных соревнований в области информационной безопасности — стартовала. Этап состоится 27-28 марта. Данные соревнования проводятся уже 11-й год и отвечают задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«VolgaCTF2021 Qualifier проходит в формате task-based сtf. Команды со всего мира регистрируются и в течение двух дней удаленно выполняют задачи и получают за них флаги. В результате соревнований формируется турнирная таблица», - пояснил руководитель проекта Павел Шиверов.

Топ участников получает приглашение на финал в сентябре, который по традиции уже 11-й год проходит в Самаре. В прошлом году в отборочном этапе приняли участие больше 1250 команд. Во втором этапе кроме российских команд участвовали представители из Германии, Австрии, Канады, Тайваня, Италии, Туниса и Португалии.

В финале команды защищают собственные сервисы и атакуют сервисы противников. За каждое успешное действие получают победные баллы.

Участие открытое и бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://q.2021.volgactf.ru