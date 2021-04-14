Началась регистрация на самый масштабный молодёжный форум ПФО «iВолга 2021»

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Молодёжный форум «iВолга» в 2021 году вновь пройдет в традиционном оффлай-формате на территории Мастрюковских озёр в Самарской области с 23 по 31 июля. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев в ходе семинара-совещания с руководителями органов власти, реализующих молодежную политику в регионах округа, и представителями Дирекции молодёжного форума ПФО «iВолга».

«Форум в этом году пройдет в 9-й раз. Самарская область не первый год подтверждает свой профессионализм не только с точки зрения организации окружного мероприятия, но и формирования ключевых подходов и направлений в реализации молодёжной политики, задавая основные тренды», – отметил Олег Машковцев.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

«Форум каждый год набирает авторитет, силу, знания, энергию, и я очень рад, что этот форум ПФО проходит именно на Самарской земле, – отмечал Глава региона Дмитрий Азаров, который ежегодно принимает участие в мероприятиях Форума, посещает образовательные площадки, лично общается с руководителями смен и представителями из разных регионов страны. По его мнению, самый главный эффект молодёжного форума происходит тогда, когда участники возвращаются в свои города, посёлки и реализуют проекты, причём не только свои, но и те, которые они взяли на вооружение в рамках Форума как лучший опыт других регионов: «Сегодня эта большая команда «iВолги», которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создаёт очень успешное будущее развития Приволжского федерального округа».

Регистрация на Форум стартовала 13 апреля, к участию приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (приём заявок на сайте https://ivolgaforum.ru/). В этом году Форум планирует принять очно 2 тысячи человек при строгом соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В ходе совещания было особо подчеркнуто, что в период работы Форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях проводимой работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в 2021 году Форум сохранит и дистанционный формат, который прошёл успешную апробацию в период пандемии. Таким образом, отдельные образовательные программы будут доступны большему количеству его участников. Новое направление грантовой поддержки – гранты на личностное и профессиональное развитие. Общий грантовый фонд окружного конкурса в этом году составляет 9 млн руб. За время проведения Форума уже более 300 молодёжных инициатив «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

Новшества коснутся не только формирования образовательных программ и эпидтребований, но и благоустройства территории палаточного лагеря Форума. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов: «От нас потребуется совершенствование материально-технической базы. Значительные средства запланированы, чтобы обновить палаточный лагерь, сделать его современным, с меньшим количеством проживающих. Особое внимание уделим инклюзивному городку».