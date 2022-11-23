На «Зелёной субботе» самарцам предлагают обменяться ненужными вещами

129

В Самаре 26 ноября можно будет бесплатно обменяться ненужными вещами в хорошем состоянии – горожан приглашают на экологическую акцию обмена и дарения вещей «Зелёная суббота».



«В этот раз мы вновь делимся любыми ненужными вещами в хорошем состоянии. Такие свопы стали для многих традиционным времяпрепровождением, экологичной альтернативой походу в магазин. На таких акциях почти все уходят с «приобретением» - кто-то находит нужную именно ему вещь, а кому-то посчастливилось найти именно то, что он искал долгое время. Предлагайте ваши вещи в хорошем состоянии, словно вы сами хотели бы ими дальше воспользоваться», – говорит организатор акции Александра Кудзагова



Акция по обмену пройдёт по адресу: г. Самара на ул. Венцека, д. 52 (вход с улицы Молодогвардейской). Время проведения: с 11:00 до 14:00



На акцию можно принести любую ненужную вещь в хорошем состоянии. Это может быть предмет гардероба, интерьера, бытовая техника или ненужные игрушки. Самое главное – вещи должны быть без повреждений, чистыми, рабочими



«Мы приглашаем всех, у кого есть ненужные вещи, освободить шкафы, принести пользу людям и природе», – говорит экоактивист Олег Комаров



Напомним, акция по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зелёная суббота» стартовала в России в апреле. За 8 месяцев горожане успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами, настольными играми, школьными принадлежностями, посудой, растениями, товарами для животных, предметами для хобби. Следующая акция, в декабре, будет посвящена обмену ёлочными игрушками и украшениями к Новому году и Рождеству. Полный график «Зелёных суббот» с адресами пунктов обмена и тематикой всегда можно посмотреть на сайте проекта.

Фото: департамент информационной политики СО